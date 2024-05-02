台電核三廠將於2025年除役，未來計畫轉型成55公頃的光電廠，對此，恆春鎮民代表會主席趙記明2日帶隊進入廠內訪查，要求核三廠要做好水土保持。（核三廠提供／謝佳潾屏東傳真）

台電核三廠將於2025年除役，未來計畫轉型成55公頃的光電廠，對此，恆春鎮民代表會主席趙記明2日帶隊進入廠內訪查，要求核三廠要做好水土保持。（核三廠提供／謝佳潾屏東傳真）

台電核三廠將於2025年除役，未來計畫轉型成55公頃的光電廠，對此，恆春鎮民代表會主席趙記明2日帶隊進入廠內訪查，要求核三廠要做好水土保持。（核三廠提供／謝佳潾屏東傳真）

台電核三廠將於2025年除役，未來計畫轉型成55公頃的光電廠，對此，地方一直有疑慮，恆春鎮民代表會主席趙記明2日帶隊進入廠內訪查，要求核三廠要做好水土保持，以避免汙染周邊水域，而核三廠強調，廠內各項工作都遵循環保法規，不會影響廠外環境。

據了解，核三廠在明年5月除役後，計畫要轉型成55公頃的光電廠，但地方一直有疑慮，為此，趙記明帶隊進入核三廠訪查光電工地以及一般事業廢棄物掩埋場、低放射性廢料焚化爐等作業情形。

趙記明說，雖然能源轉型是國家政策，但台電要做光電廠也要跟地方做好溝通後，再進行工程施作，且這大型工地與龍鑾潭僅一路之隔，這一定要做好水土保持，才能避免汙染周邊水域。

對此，核三廠表示，核三廠作為國家重要核能發電設施，一直以來都遵循嚴格的安全標準和相關規定，且廠內各項工作都遵循環保法規，不會影響廠外環境，但仍會與地方民代持續溝通，並以回饋地方為主，增進民眾的福利。