已故女星余苑綺是余天和李亞萍的寶貝女兒，她生前與先生Gary（陳鑒）有一對兒女，在她癌症過世後，Gary還曾在社群真情喊話會好好照顧小孩。豈料，Gary昨（1）日遭新北市海山分局依詐欺罪收押；對此，余祥銓得知姊夫犯罪一事，僅15字尷尬回應。

余苑綺2022年大腸癌逝世震驚演藝圈，當時她的先生Gary深情守護也感動不少人；但Gary卻傳出涉嫌詐騙、組織犯罪，已經遭逮捕收押。據《中天新聞網》報導，余苑綺弟弟余祥銓被詢問有關姊夫被逮一事，他僅匆忙回應「我真的不清楚，會去電關心一下狀況」，隨即掛斷記者電話。

余苑綺先生Gary涉嫌詐騙已遭收押。（圖／中時資料照）

而余天得知Gary疑似是車手頭頭，則震驚表示「看他的樣子，也沒有出來混，怎會這樣？」，他表示自己接到記者電話才知情，至於後續Gary家人會處理，余天說他打電話也找不到人。

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