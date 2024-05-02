許多公司面對業務量增加時，常會祭出加班費讓員工加班處理。一位網友近日表示，一個月前經理喊話要給1.33、1.66計算的加班費，希望鼓勵員工們加班處理業務量，沒想到公司的8年級生完全沒有意願，讓他忍不住好奇，「給8年級加班費也不加班？」，貼文曝光後引發熱議，許多人認為公司給的底薪或加班費太低，所以員工加班意願不高。

原PO在PTT發文表示，鑒於公司8年級都不加班，上個月經理表示依1.33、1.66等模式給付加班費用，「8年級聽完笑笑的，經過1個月，還是沒人加班」，讓原PO好奇詢問，「所以，8年級加班費也不加班？」

對此，許多人紛紛回應，「那點錢誰要加班」、「底薪太低幹麼加」、「不夠多幹嘛加」、「七年級太奴才有問題」、「這不是加班費最低標嗎」、「2倍都不太想加了，還1.33／1.66」、「不用8啊，我公司7的全都不賺」、「底薪開那麼低，乘1.33、1.66也沒用啦，不如去跑外送」、「照勞基法給加班費一副福利的樣子」。

事實上，根據人力銀行說明，《勞基法》第24條規定，加班費用以平日每小時工資額加給1／3（1.33）或2/3（1.66）以上，若以此忽略小數點第3位進行試算恐會少算加班費，因此若以1.34、1.67計算，一定不會少算員工的加班費。