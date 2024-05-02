林宇、金雲、林家佑、林詠傑出席BL劇《看見愛》開鏡。（大鴻藝術BIG ART提供）

BL劇《看見愛》主演出席開鏡。（大鴻藝術BIG ART提供）

台日合資BL劇《看見愛》描繪富三代為逃避繼承家業的壓力意外愛上聽障看護的故事，2日開鏡，卡司集結新生代演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、李悠、艾雨帆。因曾參加過《原子少年》而累積高人氣的金雲，首次擔綱就挑戰極富難度的聽障角色，為戲與外界隔絕，更和林宇一起上手語課勤練習。身高178公分的林宇遇上190公分金雲，雖因默契合拍不覺有身高距離，但坦言因站在金雲旁邊顯得嬌小，在劇組掀起身高疑雲。

身高190公分的金雲堪稱是台灣BL劇「最長身男主」，《看見愛》中飾演聽障看護紹朋。他雖在《原子少年》中累積不少舞台表演經驗，但初次跨行拍戲就當主角，金雲坦言：「緊張又期待，第一部戲劇作品就擔任主角，又是非常有挑戰性的聽障角色，對我來說意義重大。」

與金雲配對的林宇飾演不想繼承家業的富三代子翔，身高178公分的他回想初次見到金雲，笑說：「第一次見面感覺就很自然，無論是磁場或表演都很自然搭上，沒特別覺得有身高差異，但對戲時下巴要抬很高，加上我站在他旁邊顯得很小隻，連劇組工作人員都要到我旁邊才會發現我其實不矮。」

金雲為投入角色中，近期盡可能讓自己與外界隔絕，沉浸於安靜空間中，他與林宇也都認真上手語課，期望拍攝時能順利發揮。金雲說：「對我來說手語是一個新的語言，有些詞彙可以從想像做連結，有些得硬背，要練到順真的不容易。」而林宇在劇中得手口並用，他表示：「手語除了語法和中文不同外，了解也得花上時間，加上我需要手口並用，為展現好的協調性需要大量練習。」

儘管手語學習不易，但兩人透露學會後可用在許多地方，演員合宿時玩比手畫腳也能靠手語「悄悄話」得分。初次擔綱的金雲與林宇面對開鏡緊張不已，不過昨晚已經傳訊互相鼓勵，肩並肩高喊：「我們都很有信心！」期許能在拍攝期間展現絕佳默契，而他倆今到現場更是形影不離，不習慣拍攝現場的兩人在開鏡儀式時都到最後一秒才發現沒拿香，「掉漆舉動」全面同步，令工作人員哭笑不得。

因《全明星運動會》第四季中擔任隊長而打開知名度的林家佑飾演最強特助丰桀，他過去曾參與同團隊製作的BL劇《約·定》，這回加入《看見愛》大家庭，感覺格外熟悉。聊到這次的角色，「我覺得丰傑對工作全力以赴的態度和我私下蠻像，這次參考了許多韓劇準備，韓劇中有很多西裝鼻挺、工作能力強的特助角色，他們能帶給老闆安全感，還有私下的反差面貌，都是我學習的細節。」

首次參與BL劇演出的林詠傑劇中飾演烏龍殺手信家，和家佑配對的他，預告「會有很親的親密戲」，他說：「培養默契期間試著與家佑靠近時，一開始總覺得有一道牆，但劇組給我們很多空間去習慣彼此，還安排活動讓我們增進彼此感情與信任，相處起來變得很舒服。雖然今天開鏡還是有點緊張，但也非常興奮。」

李悠飾演總經理特助舒禾，今天凌晨5點就為梳化上工，與艾雨帆搶先兩CP上戲。她透露開鏡前劇組安排了表演課、手語課等相關課程，期許：「除了課程學習經驗的累積外，也和每位演員都有相處的時間，對我自己平常在家做功課也很有幫助，希望拍攝期間能有所發揮。」艾雨帆飾演子翔未婚妻雨農，今天一上工就與李悠有精彩對手戲，緊張之餘兩人也逐漸找到默契，她也希望：「雨農是集團千金，性格霸氣也很知道自己要什麼，某部分和我很像，我希望自己能把她的個性展現出來。」

《看見愛》由台灣大鴻藝術與日本串流平台Video Market、Rakuten TV共同投資，腦漿娛樂製作，預計秋天上線，台灣播出平台未定。本劇也與台灣知名劇團曉劇場跨界合作，今年10月登場的無障礙劇場《魚．貓》將在劇中曝光。

導演姜秉辰透露故事靈感來自於他的叔叔，「我的叔叔是位聽障，從小在大身邊看到他的幾個正常人較少的特質－－『承諾和勇敢』，他們失去了聽覺，卻比很多人更執著，相信了愛情就不會輕易放棄。聽不見的故事角色，能讓觀眾更看見愛。」《看見愛》是台灣首部以身障人士為題材的BL作品，導演兼製作人宋鎵琳指出：「從演員的選角開始嘗試讓演員以手語呈現，尋找出即便沒有聲音，也能透過眼睛和其他感知能力契合的CP，希望《看見愛》能引領觀眾看見不同的愛的樣貌和可能性。」

被譽為是「BL劇女王」的林珮瑜接連打造《History 》系列、《我的牙想你》、《奇蹟 KISEKI：DEAR TO ME》等話題BL劇，這回在《看見愛》再次身兼製作人和編劇，她說：「這次試圖用不同的角度思考『聽不見』，它不是失去聽力，只是讓我們學會用另一種語言（手語）交流。期待《看見愛》呈現大家愛不限形式和語言的真諦同時，也成為傳遞聾人文化的小小力量。」

《看見愛》故事講述渴望擺脫家族責任的子翔（林宇飾演）被派往台灣洽商，因遭狙擊而說服特助僱用紹朋（金雲飾演）擔任看護，想趁機逃離得到自由，過程中卻意外被紹朋給吸引；子翔特助丰桀（林家佑飾演）為保護他當替身，上鉤的烏龍殺手信家（林詠傑飾演）幾次弄巧成拙的暗殺反讓丰桀逃過兇劫，擦出愛的火花。