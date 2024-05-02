國民黨立委徐巧芯今天（2日）在立法院質詢時，質問外交部長吳釗燮為何在網路負面聲量最高。吳釗燮表示，他最擔心的一件事情，就是說當中國大陸欺負台灣時，我們的立法委員是補進來踢一腳。徐巧芯數度逼問在指誰，還一一點名在場立委。吳釗燮則多次反嗆「趕快去告我藐視國會」，雙方火藥味濃厚。國民黨立委羅智強表示，什麼叫做「藐視國會」？吳釗燮可說是完美演繹。

羅智強今(2日)在臉書粉專貼文表示，什麼叫做「藐視國會」？吳釗燮完美演繹。徐巧芯今天質詢外交部長吳釗燮時，吳釗燮說，他最擔心當中國大陸在欺負我們的時候，我們的立法委員是補進來踢一腳。

羅智強接著指出，對於吳釗燮的含沙射影，徐巧芯問是哪個立委。吳釗燮不但不把話講清楚，還回嗆「你可以去告我藐視國會」，囂張至極。若真有立委與對岸一起欺負台灣，如此嚴重的事，有違法就法辦，受全民譴責，吳釗燮豈能不說個清楚？但他卻用耍嘴皮的方式，連十嗆徐巧芯趕快告他，這與市井無賴嗆人「你咬我啊」何異？吳釗燮任內斷交八個邦交國，卻八風吹不動，穩坐外交部長，還要再高升國安會秘書長。

羅智強認為，就是有吳釗燮、NCC主委陳耀祥這種霸道傲慢，厚顏無恥的官員，才需要制定蔑視國會罪。他們藐視的又何止是國會，也藐視台灣的民主，立委代表人民監督政府，他們卻根本不把人民放在眼裡。