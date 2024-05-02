近年新冠疫情肆虐，不少人失去寶貴生命，政府引進疫苗救急，部分施打者出現嚴重副作用，甚至有不少死亡案例。國民黨立委廖偉翔直批，衛福部的疫苗傷害補償（VICP）程序荒腔走板，不但討論過程沒有任何紀錄，甚至原本有的錄音檔也悉數刪除，根本就在滅證。補償制度是「沒紀錄、沒規定、沒錄音」的黑箱三無會議，視人命如兒戲。衛福部已經敗訴仍堅持持續上訴，讓他完全不能接受。

「審查機制黑箱還有臉上訴？迫害疫苗受難者，衛福部可恥！」廖偉翔在臉書發文提到，他今天(2日)陪疫苗受害者家屬盧先生召開記者會，因為衛福部的疫苗傷害補償（VICP）程序荒腔走板，不但討論過程沒有任何紀錄，甚至原本有的錄音檔也悉數刪除，根本就是在「滅證」，連高等法院判決都認證「審議委員會流於形式、淪為橡皮圖章」，這麼明確的指責非常罕見。

廖偉翔痛批，甚至審議過程22委員有18位沒有完整參與，有的委員更只出席21分鐘，整個會議過程2小時就處理90案，平均每案只有80秒，所謂的補償制度根本是「沒紀錄、沒規定、沒錄音」的黑箱三無會議，根本視人命如兒戲。

廖偉翔直指，更可悲的是，當他質詢衛福部薛瑞元部長的時候，明明衛福部已經敗訴了，衛福部卻仍堅持持續上訴，讓他完全不能接受。

廖偉翔強調，現行制度就是藥廠已經有「預防接種受害救濟制度」，也就是每買一劑疫苗，就會抽出一部分的資金，為法律定義上為公共政策「特別犧牲」的民眾來做救濟。這個制度本來就是為了從寬認定、在科學上有不確定的同時，為了讓民眾配合政府的疫苗政策的救濟補償制度。

廖偉翔表示，然而衛福部卻要繼續浪費人民的稅金來上訴，迫害這些當初配合公共疫苗政策而受難的家屬，根本不願意幫助這些受害者，審議制度及過程更是全然不合理，「我必定會持續為受難者發聲！」