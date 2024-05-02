臺灣網路認證公司今（2）日舉辦「2024 TWID金融科技論壇」。臺網公司董事長李榮琳表示，臺網公司持續推動網路金融安全環境的建置，上一屆TWID金融科技論壇則聚焦於「電子簽章」加上「身分識別」的電子簽署趨勢與應用，會議的共識與結論，呼應了電子簽章法的修訂方向，更迎來「電子簽章法」修法的三讀通過。

今年則是以「建構共享共榮共好的身分識別生態系」為主題，期待整合金融和電信服務，金融科技（FinTech）遇上金融電信（FinTel），共同創建「數位臺灣」。

臺網公司策略長杜宏毅博士於主題分享演講透過資料共享（共享）、共創利基（共榮）、共同建設一個美好數位臺灣（共好）三面向，從多元化的整合、多層次的介接及自主性的使用來建構共享共榮共好的身分識別生態系。

「2024 TWID金融科技論壇」的第一場座談，主題為「當FinTech遇上FinTel，共同創建全民信賴的『數位臺灣』」，由臺網公司周芳冠副總經理主持，邀請數位部數位產業署副署長林俊秀、台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑、台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋與談。

林俊秀指出，數位生活型態，帶動電子簽章使用需求。立法院已於4月30日三讀通過「電子簽章法」修正法案，擴大電子簽章普及運用，未來電子簽章效力與紙本簽章相同，對金融產業、醫療產業、法律產業，都將有重大影響，可望讓民眾更便利，縮短辦理各種業務的流程、時間。推動電子簽章法修法預期達成智慧政府和數位轉型之政策目標、塑造更有利多元電子簽章發展之法制環境，及促進電子簽章國際對接，暢通國內、外企業之交流往來。

吳當傑表示，台灣金融服務業聯合總會積極協助主管機關，推動金融科技應用。配合主管機關「金融科技發展路徑圖1.0到2.0」，包括以「金融科技共創平台」、「金融科技創新園區FinTechSpace」維持創新動能，支持金融科技發展。吳秘書長進一步分享金融業運用人工智慧、數位身分驗證控管金融交易風險、政策推動運用科技防詐等趨勢觀察，呼應行動創新AI內閣，由政府帶頭鼓勵創新持續不斷激盪創新火花，打造可信的數位台灣。

第二場座談主題為「金融科技創新應用的分享與實踐」，由臺網公司協理連子清主持，與談人包括元大銀行執行副總經理郭美伶、凱基證券資深協理鄭嘉慶、新光人壽副總經理廖晨旭、臺灣大哥大新科技事業發展副總經理韓昆舉。

郭美伶建議，身分驗證如金融FIDO，應依不同場域訂定分級標準，讓需求單位依自身風險程度，選擇身分驗證工具，而現行法規多侷限於臨櫃業務，無法因應金融科技潮流，「建議主管單位，要求嚴謹、需臨櫃辦理的業務，才採正面表列制，其他則採原則制，方能與時俱進。」

臺灣網路認證公司TWID身分識別中心打造相互提供服務的合作平台，與合作夥伴共同建構共享共榮共好的身分識別生態系，一起創建值得信賴的數位臺灣。