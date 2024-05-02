花東縱谷國家風景區管理處訂於 113 年 6 月辦理「徐行縱谷」自行車領騎培訓初階及進階課程，即日起開始受理報名，歡迎有興趣之社會大眾、在地業者、導遊領隊、車友們一起加入花東縱谷領騎生力軍！

縱管處郭振陵處長表示，透過自行車徐行的速度，藉由遊程與自行車路線網發展多元的旅遊型態，讓遊客可以更輕鬆的走訪花東，深刻感受在地自然、純淨、人文與景觀的美好時光。因此，為即將到來的夏季，以及接續遞嬗之景緻特色，發掘私房景點及動人的故事，培養更多專業領騎人員，縱管處分別在6月15日於鯉魚潭玉山神學院辦理「初階領騎培訓」，以及6月21日、22日、23日於縱管處鶴岡遊客中心辦理「進階領騎培訓」。

本次培訓將邀請到捷安特旅行社專業領隊授課，從初階自行車安全知識、領騎帶隊技巧介紹、故障排除維修等基本知能，到進階意外事故應變處理，透過帶領學員實地領騎演練，進行全方位的經驗傳授。另針對領騎導覽解說技巧，邀請在地業者木日光文旦驛站分享瑞穗自然人文風光，增進領騎人員對地方觀光特色的認識。全程免費(僅提供午餐，不含晚餐及住宿)，為避免資源浪費，報名錄取後須繳交每一場次課程保證金500元，如合報初階與進階課程，須繳交課程保證金共1000元，全程參與者將於課程結束當日退還，課程內容豐富且具實用性，歡迎大家報名。

除了領騎培訓外，自 5 月 1 日起至 10 月 31 日止，縱管處亦推出「徐行縱谷玩騎認證」活動，凡騎乘「洄瀾漫波」、「森林溫泉」、「田園風光」三條任一條主題路線，達成指定任務可獲得限量好禮，如縱谷蜜香紅茶、主題路線運動毛巾，完成主題路線大滿貫還可以得到獨一無二來自鳯林松蘿野店手工紀念木筆。另外，縱管處也結合雄獅旅遊兩鐵列車推出3天2夜暑假遊程，早鳥報名還可折1000元，歡迎大家提早預約來花東縱谷騎自行車賞美景！

113 年領騎培訓課程報名表單網址：https://forms.gle/Eep3Ey49hLrind1u9「徐行縱谷玩騎認證」活動網站：https://event.jwimarketing.com/chillbike/