邵雨薇去日本勤學日語，甚至還會搭訕路人練習對話。（《美麗佳人》提供）

邵雨薇自認缺乏自信。（《美麗佳人》提供）

出道10多年的邵雨薇，在近期作品《商魂》中飾演陳雪玉，受到不少討論，但就在《商魂》播出結束後，邵雨薇選擇歸零3個月，前往日本展開自我內探之旅。每當覺得累，覺得喘不過氣了，她就想要暫時下線，坦言很喜歡「逃跑」這個詞，「我需要一些 Me Time 來重新整頓自己的思緒，把自己 Reset，休息夠了，就能好好再次面對這個世界，面對需要解決的人事物。」

在東京的3個月，邵雨薇最大的目標就是練就一口流利日文，每週一到五，每天5個小時努力學習，不僅如此，還要一直搭訕路人練習口說，如果屆時被台灣旅客認出來時，會如何應對？她開玩笑說：「那我就一直講日文，假裝對方認錯人了。」

這次在《商魂》的角色「雪玉」受到矚目，她相信能夠藉由詮釋角色的生命狀態進而感動觀眾，不但是演員的魅力，也是演員存在的意義，「很多反饋都表示，有雪玉這樣的老婆真好，老公（傅孟柏飾演的林燈）為何不乖乖回家。聽到這樣的聲音，對我來說是莫大的鼓勵，很開心能為觀眾的生活帶來不同的思考與共感。」

儘管工作表現有目共睹，但關於「自信」這件事，也是邵雨薇的一項課題。她始終認為自己自信不足，就連收到別人的稱讚時，也會先回頭看看自己的表現，再去檢視他人的讚美，是否僅僅是客套話，「除非對自己的表現也很肯定，才會有一百分的滿足感。」回歸樂觀的天性，邵雨薇接著笑說：「不管你如何努力，負評都會存在，只是聲量大小的差別而已。不要讓那些聲音影響你的決心，關上耳朵，相信自己在每個當下都是盡全力，就不愧對自己。」