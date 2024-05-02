美國東岸大港馬里蘭州海港法蘭西斯史考特基大橋（Francis Scott Key Bridge），3月26日凌晨遭出港途中船身失控的新加坡貨輪「達利號」（Dali）撞擊而嚴重坍塌，多人死傷。《華爾街日報》周四（2日）報導，大橋首筆理賠即將由知名保險公司安達（Chubb）賠付，金額3.5億美元。
路透社、英國《金融時報》引述美國《華爾街日報》報導，國際保險經紀巨擘韋萊韜悅（WTW）北美區理賠最高主管達爾（Henry Daar）說，這筆3.5億美元（新台幣約113.74億元）的理賠可望在幾個星期內獲准執行。3.5億美元是橋梁投保金額上限。
這場災難造成5死1失蹤，失蹤者推測已喪命，此事震驚國際，影響全球航運，業界分析師此前估計保險公司損失金額將高達40億美元（台幣約1300億元），創航運保險理賠紀錄，大部分最終會由達利號的再保險公司承擔。事件發生後，總部設於英國的全球最大保險交易所勞合社（Lloyd's of London）呼籲，相關保險業者應先儘速支付賠償金，之後再處理到底由誰承擔損失的問題。
《華爾街日報》指，安達公司、馬里蘭州、事故罹難者家屬有可能起訴「達利號」船東等行號與人士以彌補損失。安達拒絕回應此事，韋萊韜悅也未立即回應置評要求。
達利號的船東Grace Ocean公司與負責管理的業者Synergy Marine集團，已於4月向美國聯邦法院提出否認責任之訴，設法讓損失止於4400萬美元。此前有工程專家估計，大橋重建成本可能高達6億美元（台幣約190億元）。
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