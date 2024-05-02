因船身失控撞上美東巴爾的摩港法蘭西斯史考特基大橋的新加坡貨輪達利號（Dali）仍擱淺在事故水域，近期內可望拖離現場。

美國東岸大港馬里蘭州海港法蘭西斯史考特基大橋（Francis Scott Key Bridge），3月26日凌晨遭出港途中船身失控的新加坡貨輪「達利號」（Dali）撞擊而嚴重坍塌，多人死傷。《華爾街日報》周四（2日）報導，大橋首筆理賠即將由知名保險公司安達（Chubb）賠付，金額3.5億美元。

路透社、英國《金融時報》引述美國《華爾街日報》報導，國際保險經紀巨擘韋萊韜悅（WTW）北美區理賠最高主管達爾（Henry Daar）說，這筆3.5億美元（新台幣約113.74億元）的理賠可望在幾個星期內獲准執行。3.5億美元是橋梁投保金額上限。

這場災難造成5死1失蹤，失蹤者推測已喪命，此事震驚國際，影響全球航運，業界分析師此前估計保險公司損失金額將高達40億美元（台幣約1300億元），創航運保險理賠紀錄，大部分最終會由達利號的再保險公司承擔。事件發生後，總部設於英國的全球最大保險交易所勞合社（Lloyd's of London）呼籲，相關保險業者應先儘速支付賠償金，之後再處理到底由誰承擔損失的問題。

《華爾街日報》指，安達公司、馬里蘭州、事故罹難者家屬有可能起訴「達利號」船東等行號與人士以彌補損失。安達拒絕回應此事，韋萊韜悅也未立即回應置評要求。

達利號的船東Grace Ocean公司與負責管理的業者Synergy Marine集團，已於4月向美國聯邦法院提出否認責任之訴，設法讓損失止於4400萬美元。此前有工程專家估計，大橋重建成本可能高達6億美元（台幣約190億元）。