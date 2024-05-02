美國總統參選人川普雖然面臨司法刑事訴訟，但民調依然略高於現任總統拜登，尤其是在幾個搖擺州。外媒報導稱，北京政界傳言中國正悄悄地為川普重返白宮以及中美關係再起波折做準備，他們認為川普連任的危害可能超過任何潛在的好處，這在很大程度上取決於誰會進入川普的核心圈子，而川普過去的主要幕僚都早已被列為中國的敵人。

《華爾街日報》的專題報導中指出，川普任內的前國務卿彭佩奧(Mike Pompeo)所撰寫的回憶錄《寸步不讓》(Never Give an Inch)在中國高層內部流傳，其中一段「美國應該給予台灣正式外交承認」的說法讓北京極為憤怒，中共官員擔憂，如果川普及其核心圈子重新掌權，等待中國的會是什麼？

由於川普在白宮的4年給美中關係帶來動盪，在他卸任時讓中國政府鬆了一口氣，中共官媒《新華社》當時還發了一條意味深長的推文：「總算走了，唐納．川普！」

報導說，據瞭解中國領導層想法的人士稱，現在中國官員正悄悄地為川普重返白宮以及中美關係再起波折做準備。一些中國官員認為，如果川普在11月份獲勝，對中國「可能是件好事」。北京相信，美國作為全球唯一超級大國的地位正在衰落，而川普上台會加速其衰落進程，在美國造成更大的政治和社會混亂，並疏遠拜登贏得的盟友，讓北京方面有機會與歐洲重建關係。

以彭佩奧為首的28名前川普政府官員已被中國列入制裁名單。華盛頓智庫史汀生中心(Stimson Center)中國專案主任孫韻說，中國方面認為，如果川普重返白宮，美中關係的上升空間將被封死，而下降空間將是無底深淵。

報導說，據接近中國領導層的人士表示，習近平的一大擔憂是川普是否會破壞他與普丁的關係，因為川普主政時期曾多次試圖拉近美俄之間的關係。如果川普向普丁示好，可能會削弱北京與莫斯科的關係。美國一些研究中國問題的人士表示，更糟糕的是，川普可能上演 「反向尼克森」戰略，如同美國前總統尼克森拉攏中國對付蘇聯一樣，川普也可能試圖拉攏俄羅斯轉向與中國對抗。

中共官員私下承認，在川普執政期間中共經歷了一段糟糕的時光。一些中國經濟學家認為，總體而言，貿易戰對中國GDP造成的損害是美國所受傷害的3倍，但川普的貿易戰也並未實現其主要目標。

胡佛研究所(Hoover Institution)客座研究員、曾在川普當政期間任職於美國國家安全委員會的Matt Turpin說，如果川普再度當選總統，「第一天他就會詢問中國對第一階段貿易協定執行的怎麼樣。然後他會指示萊特希澤，把原來沒做完的工作撿起來，接著幹。」

相比貿易立場，川普在台灣問題上的態度更為模糊。去年7月，被媒體問到美國是否應該在中國入侵時保衛台灣，川普說：「如果我回答這個問題，就會讓我在談判中處於非常不利的地位」。外界猜測川普可能會把台灣問題當作一樁商業交易來處理，把台灣當做貿易談判的籌碼，比如讓中國購買更多美國商品。不過，北京方面的觀點是，「台灣本來就是我們的」，一位中國外交顧問說：「我們為什麼要為此開一張大支票來交換呢？」