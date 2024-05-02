隨著春天的到來，溫暖的陽光逐漸融化了冬日的寒冷。在這個充滿生機的季節裡，波翼藝術誠摯地邀請您一同來感受春天的美好。

波翼藝術本著為藝術人而生的宗旨，特別在今年春季展出主題是「春之頌」聯展，旨在通過藝術家的觀察和創作，呈現自然界中春天的美與希望。這次展覽將展示來自台灣宜蘭的藝術家游幸姍和來自日本三重縣的藝術家村木紀之的作品，他們共同對春天這個美好季節展開了創作。

游幸姍和村木紀之透過各自獨特的藝術風格和技法，將他們對春天的觀察和感受融入作品之中，呈現出了令人驚艷的春之風光。他們對自然環境的細膩觀察和對心靈的內省，使得作品充滿了靈動和生命力。

「春之頌」雙人展不僅是一場藝術的盛宴，更是台灣與日本之間友好交流的見證。我們希望通過藝術的力量，持續促進台日兩國之間的文化交流與合作，讓藝術成為跨越國界的橋樑，讓我們共同享受美好的事物，將時間花費在充滿愛與美好的事物上。

本次展覽也著重在O2O的虛實應用展覽，並透過波翼3D AI線上藝廊技術，呈現兩位藝術家精彩畫作，讓無法親臨現場的藝術愛好者可以遠距線上欣賞，而且現場的貴賓也立即將展覽的相關資訊，透過掃描QR-Code立即將展覽資訊傳給遠在美國的藏家朋友們。本次實體展覽將於寶佳潭美藝廊舉行，讓您在藝術的海洋中盡情遨遊，感受心靈的寧靜與滿足。歡迎喜愛藝術的人士蒞臨參觀，一同品味春天的美好與希望。

「春之頌雙人展」展覽詳情：日期：4/24~5/17，地點：寶佳潭美藝廊(台北市內湖區行善路461號)。 展出時間：09:00~17:00(入場免費)。