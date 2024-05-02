威力彩自4月15日開出2.7億元頭獎之後，已經連續4期沒有頭獎得主出現。台彩表示，本期（5／2）威力彩頭獎仍保證2億元。想在報稅季期間補一補荷包，就看能不能把大獎入手。最新獎號已經出爐，或許大獎正在等著你，快點來對獎！

威力彩今（2日）晚開出第113000036期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為13、17、24、26、33、35，第二區中獎號碼為06。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。