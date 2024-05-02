台南市議員陳怡珍今天在議會質詢指出，去年台南縱火案25件，創10年來新高，她說，數據會說話，是不是治安變不好？台南市警察局長廖宗山說明，25件縱火案其中18件已移送地檢署、3件不成案、4件仍在偵辦中，他強調縱火案不一定是刻意縱火，只要是人為造成疏忽都算縱火案。

陳怡珍今天出示一份數據，顯示2014年台南市縱火案10件、2015年24件、2016年17件、2017年10件、2018年13件、2019年22件、2020年21件、2021年14件、2022年16件相比，從這些數據可知，去年縱火案特別多，且今年1至3月也已有3案。

陳怡珍質詢警察局長廖宗山，為何去年縱火案創新高？是否有注意到這個數據？有無追究這些縱火案背後成因？廖宗山表示，發現有疑似人為縱火情形，消防局都會移送警察局偵辦，他也要求如轄區有火警，員警也要第一時間趕到現場，去年25件縱火案有18件已移送地檢署，3件不成案，另4件仍在偵辦調查中。

他強調，縱火案件裡面包含許多成因，有時不一定是刻意縱火，只要是人為造成的疏忽都算是縱火案件，也都會移送，整體來說，並沒有發現有縱火犯刻意犯案。

市警局指出，消防局於勘查火場後，發現有疑似人為縱火情形，會依「檢警消縱火聯防作業要點」函報轄區警察分局偵辦，另於完成火災原因調查鑑定後，將「火災原因調查鑑定書」、「火災證物」等相關資料函送轄區警察分局，作為刑案偵查參考。

去年接獲消防局通知調查疑似縱火案件25件，其中18件移送地檢署偵辦，3件查無具體事證，4件調查中；移送案件中因感情、情緒個人因素而縱火有11件，其餘則係亂丟菸蒂、精神異常者造成。

市警局強調，針對縱火犯罪案件，皆會詳細追查，同時追蹤具縱火傾向的精神疾病者就醫情形及其身心狀況；同時也會清查轄內公共危險（縱火）前科犯、假釋人及出獄人等生活近況，並運用義警、義交、義消、民防等民力協助社區巡守，維護社會治安。