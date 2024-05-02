韓國人氣男團SEVENTEEN近日發行精選專輯《17 IS RIGHT HERE》，一推出就賣出226萬張驚人銷量，怎料，發行才沒幾天，近日卻有網友指出在日本街頭看到大量專輯被丟棄在澀谷街頭，讓日本網友十分反感，怒批亂丟專輯的人：「給我繳垃圾稅！」

會出現這樣亂丟專輯的亂象，恐怕和經紀公司想要衝銷量，而在每張專輯中附贈隨機小卡，有的粉絲會想要收集到所有的小卡，或是想要拿到喜歡的成員，而買過量的專輯，保留小卡後，就將多餘的專輯丟棄。又或是希望能增加抽中簽售會的機率，購買越多張專輯，越有機會抽中。

此次SEVENTEEN精選專輯《17 IS RIGHT HERE》，每張專輯要價日幣2420元（約新台幣514元），13位成員中推出共52款小卡，每張專輯會隨機附贈4張小卡，所以粉絲為了想要獲得所有的小卡，購買超量的專輯，拆封後將小卡拿走，就將專輯丟在澀谷街頭還附上字條寫下「請自由拿取」，相關影片在網路上流傳，讓不少網友十分傻眼，粉絲除了心疼偶像專輯被糟蹋，也很擔心破壞SEVENTEEN名聲。

Seventeen becomes the first artist in history always end up in trash https://t.co/0zfDmmDMSt pic.twitter.com/TlI4WXq2M5 — shady⁷ rpwp (@shadybaem) May 1, 2024

相關專輯被丟棄畫面曝光後，遭到撻伐，不少網友怒斥：「百萬銷量的來源，嘻嘻」、「粉絲行為讓專輯等於垃圾了」、「以後直接賣小卡，簽售券就好了」、「小卡之前就有爭議，看起來政府沒法管？」、「超討厭這種行銷手法，有夠不環保」、「公司只看銷量 怎樣都無所謂」、「希望他們不要看到這一幕...」。