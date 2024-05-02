台中市野生動物保育學會與二水生態保育教育館攜手，在南投德安啟智教養院架設貓頭鷹巢箱，由院區服務對象進行貓頭鷹巢箱架設及觀察，並由野保學會帶領二水保育志工協助環境整理及監測。（台中市野生動物保育學會提供／葉靜美彰化傳真）

林業保育署南投分署所屬二水生態教育館，原為台灣獼猴保育基地，現轉型為野生動物保育中心，今年起被台中市野生動物保育學會認養，不但發覺有穿山甲、草鴞、領角鴞、鳳頭蒼鷹及大赤鼯鼠出沒，還在3月發現架設的貓頭鷹巢箱已有領角鴞築巢育雛，南投分署今日開心宣佈，幼鳥己順利於近日離巢。

二水生態保育教育館位於彰化縣二水鄉，自民國95年啟用以來，一直秉持「宣導生態資訊、落實保育行動」的宗旨，今年與台中市野生動物保育學會合作，推動周邊保育監測及國土綠網相關業務基地，監測調查發現有穿山甲、草鴞、領角鴞、鳳頭蒼鷹及大赤鼯鼠出沒。

台中野保協會與二水生態保育教育館進一步攜手，在南投德安啟智教養院架設貓頭鷹巢箱，由院區服務對象進行貓頭鷹巢箱架設及觀察，並由野保學會帶領二水保育志工協助環境整理及監測，觀測到3月架設的貓頭鷹巢箱已有領角鴞築巢育雛，順利於4月21日長大離巢，令人驚喜

林業保育署南投分署李政賢分署長表示，二水生態教育館走過18個年頭，從最早的保育台灣獼猴基地，現在華麗轉身為野生動物保育基地，將生態保育、生物多樣性保育觀念植入到每個人心中的初衷並沒有改變，與台中市野生動物保育學會合作，將既有的館區打造成一個更具包容性的環境，也開啟了為社會弱勢提供參與動物照養的機會，期盼未來將更多保育觀念及資訊，分享給台灣社會每個族群及階層。