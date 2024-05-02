準總統賴清德選前開出「健保平均點值0.9元、朝1.1元邁進」的承諾，贏得醫界支持。立院今針對藍營立委提案修《健保法》保障點值進行審查。衛福部認為推動有困難，沒有財源可補點值，若每點保障0.95元，需要705億元，若補至1.1元，則需要1155億元，今年底就要考慮調保費。國民黨立委李彥秀直批，好一齣選前騙票、選後跳票的雙簧大戲，衛福部成為賴的政策煞車皮，難道就如前總統陳水扁所說，都選上了不然要怎樣嗎？

「支持點值保障，共同提升國內醫療環境！」李彥秀今(2日)發文提到，「現在我當總統算我好運，不然你要怎樣，總是要認了，對不對？」前總統陳水扁任內如是說。回憶去年總統大選期間，賴清德說：「平均健保點值不低於0.9元，並朝1.1元的目標邁進」。日前（4/27）賴政府醫療政策的掌舵者陳志鴻教授則提出：「改善總額制度、穩定醫療服務點值，研議彈性總額制度」，賴清德也允諾「會好好來推動論壇的十大建言」。

李彥秀質疑，相對於賴清德所提美輪美奐的政策支票，衛福部成為政策煞車皮，薛瑞元部長直言：「這會破壞整個健保總額制度，並不是一個條文就能處理的，要從長計議」，「好一齣選前騙票、選後跳票的雙簧大戲，難道就如前總統陳水扁所說，都選上了不然要怎樣嗎？」立院衛環委員會今審查《全民健康保險法》，明訂要合理、等價給予醫療服務報酬，健保醫療服務點數應給予保障，未達1.1元即應由公務預算補足。

李彥秀強調，自91年健保總額施行迄今，物價上漲、工資增加、服務成本上升，但多項醫療服務點數長久停滯，服務點值則未曾達到1元，推算每年預算缺口高達數百億元。醫療價值遭七折八扣，試問醫療院所如何有動力投入研發創新、如何有精力提升服務品質、如何有餘裕增進醫療環境？爭取點值保障，意味著對服務價值的肯定、對醫療尊嚴的呵護！對醫界辛勤付出的感謝，更不應隨COVID-19疫情遠離而遺忘！

「改善總額制度，穩定醫療服務點值，正是提升國內醫療環境的關鍵一哩路！」李彥秀直言，如果內政部長林右昌能在卸任前，感念村里長辛勞發給慰勞金，那衛福部薛瑞元部長何不也為自己留下漂亮的身影，全力兌現賴清德的政策支票呢？