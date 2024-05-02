今天（2日）北部、宜花天氣稍涼，明天（3日）東北季風開始減弱，北部氣溫回升，周末吹東南風、南風，整體水氣偏少，僅迎風面有局部短暫陣雨，下周一（6日）鋒面靠近台灣北部海面，水氣增加、天氣不穩定，下周三（8日）又有東北季風來襲，北台灣有雨降溫。
中央氣象署最新資料顯示，明天東北季風開始減弱，北台灣逐漸回暖，北部、宜花地區高溫約27度，中南部、東部地區上看32度，感受溫暖偏熱；降雨部分，北部、東北部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，外出記得攜帶雨具備用。
周六（4日）、下周日（5日）轉吹東南風、偏南風，水氣偏少，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區有局部短暫雷陣雨；下周一鋒面抵達台灣北部海面，下周二（7日）鋒面通過，水氣明顯增加，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。
下周三、下周四（9日）東北季風增強，北台灣溫度再度降低，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，各地午後山區有局部短暫雷陣雨；下周五（10日）起，逐漸轉吹偏東風至東南風，東半部地區局部短暫陣雨。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。