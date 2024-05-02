今天（2日）北部、宜花天氣稍涼，明天（3日）東北季風開始減弱，北部氣溫回升，周末吹東南風、南風，整體水氣偏少，僅迎風面有局部短暫陣雨，下周一（6日）鋒面靠近台灣北部海面，水氣增加、天氣不穩定，下周三（8日）又有東北季風來襲，北台灣有雨降溫。

中央氣象署最新資料顯示，明天東北季風開始減弱，北台灣逐漸回暖，北部、宜花地區高溫約27度，中南部、東部地區上看32度，感受溫暖偏熱；降雨部分，北部、東北部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，外出記得攜帶雨具備用。

周末水氣減少，僅東半部地區有局部短暫陣雨，下星期有鋒面受東北季風影響，北台灣降溫有雨，各地午後山區有局部短暫雷陣雨。（圖／氣象署）

周六（4日）、下周日（5日）轉吹東南風、偏南風，水氣偏少，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區有局部短暫雷陣雨；下周一鋒面抵達台灣北部海面，下周二（7日）鋒面通過，水氣明顯增加，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四（9日）東北季風增強，北台灣溫度再度降低，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，各地午後山區有局部短暫雷陣雨；下周五（10日）起，逐漸轉吹偏東風至東南風，東半部地區局部短暫陣雨。