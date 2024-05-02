美國國務院宣布對莫斯科實施新的制裁，其中的理由之一，是俄羅斯違反《化學武器公約》(CWC)，竟在烏克蘭戰場上，使用被禁用的窒息型化學武器氯化苦。

半島電視台(Aljazeera)報導，聲明中表示「俄羅斯使用此類化學物質，並不是孤立事件，而是經常出現在陣地爭奪戰期間發生。」

據美國國家職業健康與安全研究所的說法，氯化苦的化武代號是PS，又稱三氯硝基甲烷(Chloropicrin)，是一種近乎無色的油狀液體，會對眼睛、皮膚和肺部造成嚴重刺激，在第一次世界大戰期間被大量使用。到了1993年，《化學武器公約》禁止在戰爭中使用它。不過在一些國家，低濃度的氯化苦繼續被用作農業殺蟲劑，可以清除土壤裡的植物的寄生性線蟲。

俄羅斯否認了美國的指控。克里姆林宮發言人佩茲科夫(Dmitry Peskov)回應記者說：「一如既往，此類聲明沒有任何根據，更沒有證據支持。」

不過，烏克蘭軍方表示，除了氯化苦之外，俄羅斯軍隊還使用了其他刺激氣體與氰化氣體的手榴彈。報道稱，至少有500名烏克蘭士兵因接觸有毒物質而接受治療，其中一名士兵因催淚瓦斯窒息而死。

美國聲明稱，正在制裁與莫斯科化學、生物武器計畫有關的3個俄羅斯國家實驗室，支持這些實驗室的4間俄羅斯公司也受到制裁。