「真是不要臉」女婿當詐騙車手頭 余天震驚痛罵：太可恥 @chinatimesent #余天 #女婿 #詐騙 #車手

資深藝人余天與李亞萍的女兒余苑綺，生前與老公Gary（陳鑒）結婚，並育有1對子女，在余苑綺過世2年後，Gary昨（1）日遭新北市海山分局以詐欺罪逮捕，余天今（2）日被問及此事，氣憤表示「今天下午才知道，該關多久就去關多久」，並強調生平最氣就是搞詐騙，女婿去當詐騙車手頭，讓他氣到大罵「可恥」、「真是不要臉！」。

余天晚間接獲媒體來電詢問，十分震驚表示，「是記者跟余祥銓講說（Gary）被抓走了，我也不知道什麼事情」，此前都未察覺任何異狀。余天說，實在太可恥，「怎麼可以做這種事，我最討厭就是詐騙集團，怎麼可以去騙人，真是不要臉」。他最氣的就是這種詐騙犯，還當車手頭，這種事情太壞了，什麼事情不做，幹這種工作，這個法院要判久一點。

余天受訪表示感到很意外，其子余祥銓在下午5時許接到媒體詢問電話，他才輾轉得知這個消息，陳鑒之前跟他說過，人在母親的建設公司工作，看不出來他怎麼會是詐騙集團的車手頭，怎麼會做這種事呢？他也透露親家也找不到女婿，女婿已經好幾天沒回家，推測親家也不知情。

Gary被爆涉嫌詐騙遭逮捕。（圖／中時資料照）