全支付進駐全台14大夜市，包括雙北地區的寧夏、士林、饒河、師大、公館、延三、艋舺、臨江、樂華等夜市，以及宜蘭的東門夜市、花蓮的東大門夜市、桃園的中原、中壢夜市、台中的總站夜市等。
全支付環島第二站將探索桃、竹、苗等三地當地人氣餐廳、特色咖啡廳、文具店及各類地方美食，活動期間消費筆筆最高享11.5％全點回饋，最高可得100全點，使用帳戶付款優惠疊加最高可享15％全點回饋。
全支付自3月開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，為首家電支業者於TWQR上開放「信用卡付款」服務，並推限時「0％手續費」優惠，且結合全聯全台門市共同推廣，成功吸引眾多店家加入「TWQR」支付平台，加入的店家踴躍比預期成長高出2倍，全支付並宣布5月起前進全台14大夜市，且每週五、六、日享20％全點回饋。
全支付進駐全台14大夜市，包括雙北地區的寧夏、士林、饒河、師大、公館、延三、艋舺、臨江、樂華等夜市，以及宜蘭的東門夜市、花蓮的東大門夜市、桃園的中原、中壢夜市、台中的總站夜市等。
全支付環島第二站將探索桃、竹、苗等三地當地人氣餐廳、特色咖啡廳、文具店及各類地方美食，活動期間消費筆筆最高享11.5％全點回饋，最高可得100全點，使用帳戶付款優惠疊加最高可享15％全點回饋。
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