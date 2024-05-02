許多人入住飯店時，都會在浴室漱洗再上床睡覺。大陸一位周姓媽媽近日和家人入住貴州省貴陽市如家酒店，沒想到卻發現浴室蓮蓬頭有糞便，更崩潰的是女兒曾經用過蓮蓬頭的水刷牙漱口。飯店業者證實，獲報的第一時間就派員處理，不過業者辯稱，「這個異物也不一定是酒店（飯店）的問題」，因為房務人員都會按照SOP檢查，打掃時即會使用蓮蓬頭沖洗牆壁，如果有這種情況肯定第一時間就會發現。

據《南方都市報》報導，周女4月30日和家人入住如花酒店，晚上女兒在浴室洗澡時，發現蓮蓬頭上沾有糞便狀的異物，周女指出，女兒發現前已經先用蓮蓬頭的水刷牙漱口，她擔心可能會因此感染疾病，不過反映後飯店卻不承認是他們的疏失。

對此，飯店業者證實，強調事發後第一時間就派員進行處理，他們飯店是第一次發生這種事件，客人並未提出具體要求，「這個異物也不一定是酒店的問題，因為我們酒店的保潔阿姨（房務人員）都會按照流程檢查衛生」，強調房務人員清潔房間時會用蓮蓬頭沖洗浴室牆壁，「如果有這種情況，肯定在當時就能夠發現」。

據本站過去報導，有青旅員工指出，許多同志背包客為了進行性行為，會把浴室的蓮蓬頭拆開來後，塞進屁股進行浣腸，弄得浴室髒亂又不進行清理；另外也曾有不少房務說明，最好不要使用飯店的杯子、熱水壺，且不只是有衛生疑慮，因此住宿時最好不要使用桌上的杯子、熱水壺。