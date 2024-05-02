響應世界級美術館200年首次來台的藝術盛事，台南遠東香格里拉《藝饗之旅》住房專案，帶來超澎湃的住房贈禮，即日起至6月30日入住本專案，就能獲得《英國國家藝廊珍藏展》免預約時段門票兩張，還能免費升等至豪華閣尊榮客房，享有貴賓禮遇，週日到週四入住此專案，辦理入住登記時還有機會抽中價值近四萬的雅仕套房升等券，以及特展周邊、飯店餐飲好康等。
已購得《英國國家藝廊珍藏展》特展門票的住客，飯店特別加碼規劃抽獎活動，只要在週日至週四期間，辦理入住登記時出示票根，不限任何住房專案，每房可參加抽獎1次，試試手氣將限量拉斐爾、梵谷等藝術大師典藏好禮帶回家，豐富獎項還有遠東CAFÉ自助式晚餐買一送一、大廳茶軒「光‧影」藝饗特調雞尾酒優惠（未成年請勿飲酒）、品香坊外賣店指定商品等餐飲折扣券，送完為止。
活動期間，凡於週日至週四入住上述專案，可參加雅仕套房升等抽獎；所有住客，只要出示此特展門票，還有機會抽中特展周邊等好禮，數量有限、送完為止，訂房專線：(06) 702-8899。
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