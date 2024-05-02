資深藝人余天和李亞萍二女兒余苑綺2022年因直腸癌病逝，留下老公Gary（陳鑒）和家人。今（2）日傳出Gary昨日遭新北海山分局詐欺罪逮捕，疑似成為詐團車手。余天大女兒余筱萍第一時間得知此事，居然是大笑出聲，並提出1要求。

余筱萍聽到妹夫遭到逮捕消息，她表示一大早就出門，完全不知道發生這件事，但是她一知道這個消息後，對妹夫的行為，第一反應有點驚訝，之後大笑直言：「這麼誇張！」，Gary涉案，讓余筱萍表示希望可以把妹妹小孩帶回來，她透露自己已經1、2個月沒看到外甥，因為都是Gary在帶，她很想念他們。

余苑綺和老公Gary在2019年補辦婚宴。（圖／中時資料照片）

此外，余天在得知這個消息時，震驚表示：「很驚訝，我是傍晚接到記者電話才知道這件事，看他的樣子，也沒有出來混，怎會這樣？」，至於之後會不會幫Gary請律師？余天則表示：「他家人會處理，我一直打電話，他們都找不到Gary」，女婿傳出犯法消息，讓余天生氣怒斥：「真是可恥」、「真是不要臉！」