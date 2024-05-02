余天的二女兒余苑綺在2022年癌逝，她的丈夫Gary（陳鑒）今（2日）傳出1日被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，據了解，他疑似是車手頭，手下擁有一批車手，被移送新北地檢偵辦被收押。余天對此相當氣憤又震驚。

余天透露，余苑綺在世時常帶小孩回娘家，但Gary很少跟著回來。自從余苑綺過世後，Gary更是鮮少與他們往來，就連小孩也是1個多月未見，他打算明天和李亞萍去接回小孩，幫忙照料。大女兒余筱萍也說，她已經2個月沒看到小孩，「如果被抓去關，小孩要記得帶回來。」

余天說，Gary在媽媽經營的建築公司上班，卻很奇怪都在晚上上班，「綺綺和我都覺得很奇怪，Gary之前常常不回家，綺綺為這件事常常生氣」。遭逮捕一事，他是今日傍晚接到兒子余祥銓的電話才知曉，「看他的樣子，也沒有出來混，怎麼會這樣？聽說已經關2天，要關多久就關多久」。

最討厭詐騙集團的他更說，「最好判久一點，做詐騙，可惡。」會幫忙找律師？他直言不會，「綺綺過世1年多，我們很少往來，他做的事情我管不到」。