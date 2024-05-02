中華民國圍棋協會1日發布一則公告，將一位1996年次的萬姓業餘6段棋友處以禁賽5年。不少與他在賽場對戰過的棋友指證歷歷，該萬姓棋友是「魔術師爭議」累犯，其在對局中及算地時會頻頻施展「換子」手法，連高手都驚嘆「對此人領先20目都不算贏」，宛如《棋靈王》情節活現。

圍棋比賽的「換子」作弊手法，曾出現在日本動漫《棋靈王》（一譯《棋魂》）的情節中，故事主人翁進藤光初識好友三谷佑輝時，對方因沉迷於跟大人博彩賭棋，還會利用換子手法來逆轉劣勢，後來遇見比他更擅長此道的大人，被反將一軍，後來不再下彩棋，被進藤招攬進圍棋社。

萬萬沒想到的是，現實生活中真的有人這樣做，而且已是聲名狼藉的累犯。一位陳姓棋友發長文指出，他在五年間先後對戰過這位爭議萬姓棋友：「甚至還能在裁判眼皮底下操作，瞞天過海，人送雅號『魔術師』。那時稚嫩的我還因為被他盤外招得逞難過了一陣子，在棋生中上了重要一課。當下還能淡定的檢討自己的失誤以致惜敗，殊不知回程路上覆盤一看，有一種說不出的違和感。才發現了比八點檔更奇妙荒誕的故事……！」

他描述棋局被「操弄」的過程：「據裁判提供的對弈照片顯示，對手並不是一步換棋子到位，而是以下他處棋作掩護，趁人不留意一顆一顆慢慢拿走，再補下自己的棋。溫水煮青蛙，毛骨悚然不悚然？業餘強豪在當面欣賞『魔術師』的巧妙手法後，亦嘆『對此人領先20目都不算贏！』此局白最大優勢目數『只有15目』，顯然不足贏棋，本人十分抱歉！雖早已耳聞，作為受害者還是第一次遭遇，十分震驚，作噁，深深無奈！」

臉書社團「圍棋咖啡廳交流社團」有網友轉發中華民國圍棋協會發布的公告：「自即(1)日起停止萬XX 6段(1996生)參加本會認證之所有比賽5年，並不得參與本會教練及裁判講習。」網友直呼，「希望爸爸媽媽讓孩子知道，勝敗是常事，但光明磊落地完成一場比賽比什麼都重要！」