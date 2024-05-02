Have you seen Yu-Ming Lu? She was last seen at student accommodation on Wharf Street, Brisbane City around 10.20pm on April 29, and has not contacted anyone since 8am on April 30.



🔗 https://t.co/UomU1EDxmp pic.twitter.com/m6SAy8E5Mr — Queensland Police (@QldPolice) May 1, 2024

澳洲昆士蘭省布斯班市警方今天（2日）發布失蹤人口訊息顯示，來自台灣的25歲女子呂侑珉（Yu-Ming Lu）下落不明，警方緊急呼籲各界協尋。她是過去2周之內第3名無故失聯的華人女性。

澳洲昆士蘭省布里斯班市灣側區（Bayside）警方今天凌晨在官網發布告示指出，身高約160公分的呂侑珉最後一次現身是在當地時間本周一（4月29日）晚間10時20分左右，地點是碼頭街（Wharf Street）的學生宿舍。隔天周二（4月30日）上午8時以來，她就未曾與任何人聯繫。

由於失蹤狀況與她的個性與日常作息不符，家人與警方很擔心她的安危，盼各界若有相關訊息儘速聯繫警方。告示附照顯示，呂侑珉留著棕色長髮。

臉書社團「澳洲打工度假背包同鄉會」昨（1日）也有一名網友發布中英文並陳的訊息，請求各方協尋呂侑珉，內文提及她的兩個英文姓名Yu-Ming Lu、Doreen Lu。呂侑珉持觀光簽證於4月6日抵達澳洲，就讀布里斯班地語言學校Browns English Language School，遊學期間住在碼頭街1號的學校宿舍，最後一次使用宿舍門禁卡的時間是周一（29日）晚間6時至7時。她的母親陳玲惠表示，最後一次與呂侑珉使用LINE通話的時間是4月30日凌晨0時許，此後失聯，因此透過管道向警方報案。

澳洲華文網媒《今日悉尼》（Sydney Today）指出，最近2周內至少有2名華人女子在澳洲失蹤。中國吉林省一名婦人張丹婭4月25日向「今日澳洲」App求助，從4月21日起就失去41歲女兒夏雪的音訊，她未婚、身高164公分，身材偏瘦，在降蘇省鎮江成長，旅居澳洲已23年，任職於金融公司，於本住在新南威爾斯省寶塢（Burwood），去年底遷居雪梨附近的伊斯特伍德（Eastwood）與他人合住，失蹤前感冒1周，同事表示她從22日起就未到班，平時話很少。

5月1日「今日澳洲」App接獲另名失蹤人口求助訊息。中國浙江省寧波婦人蔣桂飛稱，23歲女兒徐丹雯失聯3天下落不明。徐丹雯就讀於雪梨大學，身高156公分，在雪梨市中心租屋居住，今年4月她向雙親表示想在雪梨買房子，已經看妥一處公寓，父親隔天就回了一筆錢給她，後來發現帳戶內的款項分次轉帳到中國另一個帳戶，並未用於買房。4月28日父母與她通話時問起此事感覺她答話明顯反常，只說了「我不能不負責任」又託辭「要去開會」，彷彿身旁有人教她如何應答。