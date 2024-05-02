遠百竹北RIMOWA Personal Cross-body Desert Rose霧粉色中性硬殼斜背袋，推薦價4萬2700元。（遠百提供）

遠東百貨「歡馨獻禮媽咪我愛你」即日起至5月14日全力搶攻母親節檔期。百貨服飾當日累計滿5000元送500元，台中大遠百國際精品單筆滿2萬元送1000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品單筆滿1萬元送1000元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆滿1萬元送1000元。

HAPPY GO Pay獨享全館單筆刷5000元送200元、單筆刷3萬元送1000元；信用卡祭出19大銀行全館當日刷滿5000元以上，可享3、6期0%利率分期優惠；12大銀行全館當日單筆刷6600元並分6期送200元；10大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬元並分6期送500元。

台中大遠百CHARLES & KEITH金屬扣厚底涼鞋，推薦價2390元。（遠百提供）

延續美麗購物節買氣熱潮，台中大遠百國際精名品看好中部客群消費力，今年亦改裝許多高端新櫃，其中CHANEL、BVLGARI接連開幕，改裝為旗艦大店；而看好珠寶腕表潛力，伯爵PIAGET也在3月煥新開幕；館內精名品Chloe、JIMMY CHOO、TOD’S等品牌，針對貴賓客戶提供客製化新品展示、鑑賞服務，以小型茶會、走秀的方式滿足頂級顧客需求。

板橋大遠百迎來1、2樓國際精品10年最大改裝，全新店型瞄準金字塔頂尖消費者，百萬刷手蓄勢待發，1樓TIMEVALLEE於3月底隆重開幕，引進歷?集團旗下卡地亞CARTIER、伯爵PIAGET、沛納海PANERAI等品牌。

遠百板橋中山即日起至5月14日，持App於女男童裝、家用部門單筆滿1萬5000元加送300元。新竹大遠百全館單筆滿2000元，有機會抽中價值10萬2800元的YAMAHA EMF電動機車；5月3日至5月5日也將舉辦「南投物產展」。

遠百板橋中山OSIM全新升級5感養身椅，售價26萬8000元、特價22萬8000元，再享百貨贈送。（遠百提供）

遠百嘉義4樓新櫃登場，HABABY環安實木家居全館88折。台南大遠百家用家電指定單筆滿5萬元加送800元十足抵用券，化妝品、男女童裝、女用品、家用重點品牌單筆滿6000元加送200元十足券。遠百花蓮App會員即日起單筆滿2000元，有機會帶走SUPER SOCO CUmini微型電動車及OSIM智能捏捏樂。

遠百嘉義雅詩蘭黛Estée Lauder無敵晚霜愛用組，內含全新膠原新生霜（75ml＋7mlＸ3）、年輕無敵膠原霜15ml，價值7718元、推薦價4950元，限量30組。（遠百提供）