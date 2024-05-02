韓國傳奇女團少女時代紅極一時，合約到期後有的成員續約、有的出走原公司SM娛樂，但每位團員都持續在各領域有好的表現。少女時代成員秀英（崔秀榮）轉型演員，34歲的她也越來越有成熟女人魅力，近日到香港出席時尚活動，辣穿低胸禮服險走光，當眾急忙整理服裝，才沒造成悲慘畫面。

據港媒《香港01》報導，秀英今（2）日現身國際精品大牌活動，她許久沒到香港的關係，現場吸引大票SONE（少女時代粉絲名）支持；秀英身穿一襲低胸黑色平口禮服，展現火辣身材，寵粉的她也對著粉絲的相機鏡頭打招呼和飛吻。

秀英在Instagram分享今（2）日出席活動的美照，綜合港媒報導得知，活動中她的裙子下滑差點走光。（圖／摘自秀英Instagram）

而秀英疑似見到大批粉絲太開心，在不斷換姿勢的情形下，她的裙子默默下滑微微露出胸貼，在工作人員立即提醒，她才急忙當眾整理服裝，才沒發生走光慘況。秀英在活動上也偷偷公開下半年會帶來新作品，請粉絲們期待驚喜。

從女偶像轉型成演員的秀英，擁有身高172公分、前凸後翹的好身材，至今也主演多部戲劇作品，粉絲也都很期待她跟成員潤娥有朝一日能合作拍戲。