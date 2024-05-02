台中港務警察總隊西碼頭中隊警員吳俊諺，於4月26日晚間18時30分許在西碼頭管制站執行守望勤務，當場攔查出港的吳姓男子，在其駕駛的自小客車後車廂，查獲「白大衛杜夫」、「七星」、「峰」等品牌香菸，共計460包，市值約6萬2000元，依違反《菸酒管理法》將吳男函送法辦。

警方指出，吳男稱後車箱的紙箱內裝有餅乾、食品等物品，員警機警發現內容物重量不符，顯有可疑之處，吳男才向員警坦承紙箱內裝有未稅菸，拆封後赫然發現3個紙箱皆為未拆封之未稅菸。

警方調查，吳男工作為船上木匠，並具有船員身分，稱此批香菸是自己出入境時所購買之免稅香菸，由於出航期間未抽完，意圖以包裝蒙混夾帶出管制站後自行使用，但仍難逃員警法眼，全案依違反《菸酒管理法》函送台中市政府財政局菸酒管理科裁處。

中港務警察總隊呼籲，警方24小時嚴格執行管制站人車盤查勤務，切勿心存僥倖從事不法走私、偷渡等情事，以免觸法。