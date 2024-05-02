台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐，涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間，與博弈集團交往密切，且涉及洩密，今天（2日）前往其刑事局辦公室及住所進行搜索，將林明佐帶回廉政署中調組偵訊，另外台中市刑大副大隊長、科偵隊長也被列證人帶到中調組，經檢廉訊問後，2人都在晚間7點多離開，林明佐仍在偵訊中。

台中地檢署去年偵辦一起博弈集團，發現時任台中市刑大大隊長林明佐，與該集團過從甚密，疑有洩密之嫌，2日上午會同廉政署中部調查組，兵分二路前往刑事局搜索，並到台中市刑大帶回副大隊長陳聖偉及科偵隊長施明志協助調查。

中檢表示，檢察官於今天（2日）指揮廉政署中部地區調查組、警政署政風室，依據《刑事訴訟法》及檢察機關實施搜索扣押應行注意事項之規定，知會該機關長官或可為其代表之人員在場後，持台中地方法院核發之搜索票，至被告辦公處所及住居所進行搜索，目前全案尚在釐清中。

晚間7點左右，林明佐搭乘廉政署車輛，進入中調組接受偵訊，幾乎同一時間，陳聖偉及施明志正好完成訊問，搭乘車輛離開，據了解，林明佐已被列為貪汙案被告，由台中地檢署黑金組檢察官進行複訊。