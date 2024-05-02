根據最新派彩結果，本期（5／2）威力彩頭獎、貳獎都槓龜，但參獎6注中獎，每注可得15萬元。台彩表示，下期（5／6）威力彩頭獎仍保證2億元。5月正值報稅季，如果能中頭獎，不但今年繳稅不心煩，或許終身都不必再為繳稅擔憂。

威力彩今（2日）晚開出第113000036期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為13、17、24、26、33、35，第二區中獎號碼為06。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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