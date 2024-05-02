受身心疲憊的大陸民眾所期待的「五一」假期已經過去了2天，雖說經濟放緩造以致消費低迷，但外出遊玩的人仍然很多，各地景區一如既往地人滿為患，人堵人依然是假期不可免的體驗，有網民感嘆「排隊4小時才看到樂山大佛的佛腳」，假期都浪費在排隊上了。

據《快科技》報導，今年大陸「五一」假期，預計日均超2.7億人次跨區域流動，超過2023年同期水準。

報導說，在這種長假期間集中出遊，其壞處可說體現得淋漓盡致，到哪裡都是人擠人、人挨人。假期第1天，知名的西安大雁塔景區、大唐不夜城景區人流量趨於飽和，不少網友戲稱「有6國（中亞5國加俄羅斯）遊客都來了」。

南京各旅遊景點五一期間人滿為患。（圖／快科技）

除了西安，旅遊城市四川也迎來了超大客流量，早上7點半，去熊貓基地參觀的遊客就排起了長隊，有網友形容是排到了2小時之後。還有《小紅書》用戶吐槽，自己去樂山看大佛，排4個小時長隊才看到佛腳，一上午時間都浪費在排隊上了。

大陸五一期間最受歡迎的景點包括博物館、主題公園，以及名山大川等等，但是很多時間都得花在排隊上。（圖／快科技）

陸媒指出，想要在假期出遊玩得開心，一般認為要儘量避開熱門城市，旅遊網站《攜程網》資料顯示，今年「五一」第1天，北京、上海、重慶、杭州、成都、武漢、西安、南京、廣州、深圳成為了最熱門的旅遊目的地。

熱門旅遊城市中，景德鎮、黃山、洛陽、泉州、煙台、揚州、威海等訂單增速較高，最高增長率超過9成，其中最受歡迎的景點包括博物館、主題公園，以及名山大川。

網友們在社群媒體上表示，假期本來是應該放鬆的，但這樣集中出遊反而會加重疲勞感，事與願違。沒出門旅遊的人，在假期間最喜歡的事情就是待在家裡看到哪裡都堵車、都是人。