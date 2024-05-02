前6局被K了8次，樂天桃猿打線終於在7局下突破富邦悍將先發投手羅戈，靠著馬傑森二壘安打追平、林子偉補上適時安打逆轉，搭配黃子鵬7局失1分好投，以2比1逆轉喜迎近期4連勝，目前戰績獨居第3。

桃猿前6局僅從羅戈手中敲出4支零星安打，還吞下8次三振，6局打完以0比1落後，7局下2出局後找到突破口，林承飛、馬傑森連續2支二壘安打追平，林子偉再補上適時安打打回超前分，也把羅戈打退場。

桃猿先發投手黃子鵬用93球投完7局，投出4次三振、1保送，被敲5支安打、失1分，在7局下獲得隊友火力支援，再靠牛棚聯手守成，讓他本季首勝終於開張，也中止開季3連敗。

總教練古久保健二肯定黃子鵬此役表現，「在今天對方右打者比較多的情況下，有好好利用內角球去做攻擊，今天跟不同捕手搭配，換了不同配球模式，兩人搭配表現非常好。」

2隊近期都是在連勝狀態，但桃猿把握機會逆轉，本季首次拿下4連勝，也斬斷悍將4連勝，被問到最近連勝這段時間球隊有什麼不同？古久保健二說：「雖然不知道有哪裡不一樣，但有拿到勝利，球隊氣勢會起來，選手心情也會比較好。」