法國總統再接受《經濟學人》採訪時再次表示，如果俄羅斯在前線取得突破，烏克蘭戰況危急提出支援要求，他將考慮向烏克蘭派出法國軍隊。不過他隨即補充說，目前還不存在這樣的條件。

今年三月，馬克宏受訪時表示，絕對不能忽視俄羅斯入侵烏克蘭的嚴重性，這場戰爭對法國和歐洲其他國家來說，是「攸關生死的大事」。隨後，他表示不排除派出軍隊到烏克蘭的可能性。

5月2日，馬克宏在接受《經濟學人》訪問時，重申了此一觀點，並表示歐洲安全的「基本條件」，取決於劃定具體紅線的能力。

他明確的說：「如果俄羅斯在烏克蘭獲勝，那麼歐洲將不安全。」

基輔至今並沒有呼籲西方組建軍隊到烏克蘭助戰，而是要求各國增加武器供應，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。馬克宏表示，當撒哈拉地區的非洲國家尋求幫助時，法國就派遣軍隊援助它們。

他將俄羅斯描述為「地區不穩定的力量」和「對歐洲安全的威脅」。他說：「我有一個明確的戰略目標，那就是俄羅斯不可在烏克蘭獲勝。」

「如果俄羅斯在烏克蘭取得他們想要的，誰能確定俄羅斯就會從此止步？下一個是哪裡? 摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、立陶宛等其他鄰國的安全，將如何保障？」

馬克宏也提到，歐洲不能總是依賴美國防禦，必須學會「做好保護自己的準備」。