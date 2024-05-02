知名美妝部落客夏曼娣（Mandy）因外型亮眼受到關注，更以「冷豔正妹」身分登上《大學生了沒》，在2022年與《角頭2》演員洪聆翔（Sean）結婚，過著幸福的夫妻生活，而兩人結婚2年，終於從二人世界變成一家三口，喜悅公布懷孕消息，「那溫暖的感受讓我們充滿了希望」。

夏曼娣今（2）日在社群發文，表示生活中總有一些小驚喜，「初次懷孕的感覺，真的好奇妙」，從超音波看見胚胎的瞬間，立刻讓她溼了眼眶，「尤其是聽見寶寶心跳聲的那一刻，內心雀躍止不住」。

夏曼娣說現在沒什麼不適的狀況，最大的變化只有容易覺得餓，用完餐3、4小時就會餓到沒力氣；然而，提到初次當媽媽的心情，她也不知道該如何述說，只有想到孩子的出現，「如晨光輕柔灑落身上，那溫暖的感受讓我們充滿了希望，期待你健健康康的出世與成長」。

喜訊曝光後，引來不少粉絲紛紛祝福，「我要哭了」、「期待是洪龍還是洪豆泥」、「所以我是夢到胎夢了嗎」、「好為妳開心啦」、「世界上又多一個可愛的小寶寶了」，同時也有不少圈內好友何美、許允樂、紀卜心等前來祝賀，非常期待寶寶的誕生。