眾議院軍事委員會聽證會第5代戰機F-35計劃持續引發爭議，討論的核心是仍是美國國會稽核處（GAO）上個月中發佈的報告，最近的一項審計結果指出，自2018年以來，該計劃的維持成本已增加了44%，從2018年的1.1兆美元（約新台幣35.73兆），去年（2023）飛漲至1.58兆美元（約新台幣51.32兆），這還不包括未來還可能要採購額外1800架，價值2兆美元（約新台幣65兆）的新機。成本驟增之外，妥善率低落也是一大通點，美前國防部長更直言，妥善率那麼低，難道是買來當擺設的？另一位前防長則曾稱F-35戰機為穢物。

報告進一步強調，與問題也很嚴重的F-22戰機相比，F-35戰機的「任務妥善率」（Mission Capable Rate）特別差，2019年F-35 的任務妥善率僅有 14.9%，這可是最昂貴和最先進的機種，但可用率低落一直是立法者批評的焦點。本報先前報導，本次最新的國會稽核處報告，到了今年（2024）還不到30%。

畢竟原本認為，與F-15和F-16機型相比，這些戰機已經服役了三十多年。照理說，新建的飛機預計的妥善率應該要更高才對。

美國國會稽核處最新的報告指出，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）確認 了2024年交付的戰機數量，會比預期少27-50%，並且「更新技術3」 （TR-3） 升級包發布進度已經落後1年，原訂時程，很可能不會在2025 年之前達成。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和前國防部長蓋茨（Robert Gates）都對 F-35 計劃的批評表達了擔憂。蓋茨問道：「如果它不具備執行任務的能力，我們難道就眼睜睜的看著它？瞻仰它？」奧斯汀則表示：「我們將繼續努力，確保我們的飛機投入運營。」

奧斯汀的前任、美國代理國防部長米勒（Christopher C. Miller）對 F-35 計劃的批評要多得多，他稱該計劃為軍方創造「怪物」（Monster），並痛斥F-35本身是坨Ｘ（Piece of xxxx）。