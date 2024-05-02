台灣賓士（Mercedes-Benz）今年強化純電車布局，為展現品牌先進科技，特別於南北兩地重金打造「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」，高雄場於日前落幕，在千萬點閱的虛擬戶外廣告宣傳下，高雄場即使經歷豪雨警報，四天仍然吸引超過萬人共襄盛舉，台北場於2日在台北流行音樂中心戶外演出廣場登場，活動將持續至5日。

台灣賓士表示，FUN星樂園除M-Benz最完整純電車款試駕體驗，同時打造樂園形象，現場也將提供精選人氣美食，及限量質感品牌手作小物，且均免費入場。

台灣賓士表示，「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」以蝶型融合春日色彩，打造樂園形象，除繽紛絕美展場設計，現場更展出 M-Benz全新夢幻車款CLE 200 Cabriolet雙門敞篷跑車，料成最夯打卡點。

此外，展期也精選人氣美食進駐，包括現烤古董車造型雞蛋糕、充滿西班牙美食藝術的PS TAPAS等；同時號召質感手作DIY攤位駐點，例如彩繪木作小車車、絹印帆布袋等。

台灣賓士表示，為展現M-Benz先進科技，現場規劃三大體驗區域，首站是充滿科技感的「星科技」，以暗房的形式，讓民眾可以體驗DIGITAL LIGHT數位頭燈科技、MBUX多媒體系統結合Dolby Atmos杜比全景聲；第二站是「星馭電」，在此可以了解更多純電旅途中可能會想知道的事，台灣賓士攜手華城電能的專家，介紹電動車最普及的充電規格，還有關於充電小知識；第三站是「智能停車」，由專家親自示範進階智能停車輔助，帶領探索M-Benz最新科技。

此外，台灣賓士表示，「Mercedes-Benz FUN電星樂園」裡，還有專人陪同試駕，可一次體驗多款M-Benz豪華純電車型，凡網路報名成功且於活動現場完成試駕，還可獲得「限量精美小禮物及樂園體驗券」。