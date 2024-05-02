開季1勝難求且都苦吞3連敗的樂天桃猿「老虎」黃子鵬，2日繳出本季代表作，主投7局僅失1分，並靠著隊友火力支援拿下本季首勝，他感謝身後隊友幫自己努力打分數，「今天這1勝是隊友送我的。」

黃子鵬開季先發3場比賽雖然都有至少5.2局的局數，但被安打數都偏高，開季苦吞3連敗，今天他改與嚴宏鈞搭配有不錯的效果，雖然在5局上被戴培峰、董子恩連續安打失分，但他努力凍結分數，讓隊友有了反攻機會。

最終黃子鵬用93球投7局，投出4次三振、1次保送，被敲5支安打、失1分，拿下本季首勝也獲選單場MVP。賽後他坦言，勝投開張後一定有鬆口氣的感覺，「又是比分接近的比賽，我只是盡力hold住。」

黃子鵬透露，今天在每1局投完下來時隊友都會幫他加油，說要幫老虎打分數，「我聽了很感動，所以不管有沒有投長局數都會帶著他們給的力量去投每1球，尤其今天對方投手的球真的不好打，這1勝是隊友送我的，我只是盡力把工作做好而已。」

談到今天與嚴宏軍搭配，黃子鵬認為，過去2人也有合作出好的比賽內容，不會覺得不熟悉，「最主要還是在臨場、面對對手攻擊策略，之前投球內容不到位對捕手配球也是很不好意思，希望接下來不管跟誰搭配都能好好完成工作。」