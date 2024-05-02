資深藝人楊繡惠個性直爽，向來有話直說，先前演藝圈爆出MeToo事件，她也不畏懼部分網友偏激言論，發聲抨擊性騷等惡行。近日她上節目透露自己20幾歲拍戲時，曾被導演襲臀，讓她當下怒賞對方巴掌，但卻因此下場超慘。

楊繡惠在節目《11點熱吵店》分享，自己20幾歲時，有次拍古裝戲時，她換完衣服，彎腰拿鞋子時，突然感覺到有一隻手在抓她的屁股，她第一時間驚訝地轉身，立刻賞了對方一巴掌，仔細一看，才發現對方居然是導演，當下導演也嚇到，覺得一個小女生怎麼敢這樣打他。

楊繡惠表示當時她的爸爸阿西（楊坤灶）正當紅，會賺錢養家，所以自己沒有任何經濟壓力，當時她想「你摸我是吧，那我現在打你，你如果不開心的話你就說出來，如果不用我也沒關係」，當下和對方嗆聲：「我不錄了！」最後是因為該劇已經拍了10集，所以在製作人拜託之下，並要求導演向她道歉，她才同意繼續拍攝，只不過本來50集的戲份，卻被硬砍一半，角色在25集就被賜死。

此外，楊繡惠說她還曾遇過有導演打來，就直接問她「妳是不是處女」，讓她不爽怒飆髒話：「XXX你媽」，怒掛對方電話，楊繡惠表示：「我演你的戲，我是處女就能演，我不是處女是不能演是不是」，最後對方才又打來道歉辯解，讓楊繡惠無言表示：「怎麼天下有那麼X的人，要等到人家生氣才要這樣子」。楊繡惠強調遇到這種人，一定要讓他難看，才不會有第二次，她說之後那位導演，看到她都站離她3公尺遠。

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