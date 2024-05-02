銀行局副局長林志吉表示，電支機構是以支付業務為核心，資安防護與金融體系密切關聯，考量專營電支機構多是公開發行公司，當專營的電支機構使用人數達到一定條件時，應該要設置資訊安全專責單位，並配置適當人力資源及設備。

金管會希望使用者人數多的電子支付機構先行，先要求使用人數超過400萬人的3家專營業者，即街口支付、一卡通、全支付，加上雖使用人數未達300萬人、但實體卡使用者多的悠遊卡，4家先設立專責資安單位。

林志吉表示，4家電支機構在市場上已具規模，認為有必要先行，已有跟4家電子支付機構溝通，4家都有表達願意先設置，考量到4家電支需要緩衝時間，因此給予半年、10月底之前設置，4家電支機構現在就可以開始調整與評估。

目前國內有10家專營電子支付機構，針對其他6家，金管會表示，已請銀行公會協助，對電支機構設置資訊安全專責單位的條件進行研議，3個月內、7月底前報金管會。

林志吉說明，目前金融業是資本額1兆元以上的銀行、保險公司要設立副總級以上的資安長，至於電子支付機構，因為營運規模沒有銀行、保險大，業務相對來說單純，後續將請銀行公會研議，不一定要設置到副總級以上的資安主管，至於資安主管可不可以兼任，也有待進一步研議。

林志吉指出，最終期待是希望所有專營電支機構都要設資安專責單位，至於人數與層級，由銀行公會研議後再做決定，牽涉到需要修改章則、資訊系統調整等，目前沒有訂出時間表。確定後會訂在專營電子支付機構實施辦法，若違反將處以60萬～300萬罰鍰。

另金管會也請銀行公會協助檢討修正電支安控基準，於6個月內、10月底報金管會。據檢查局今年初金檢電子支付缺失態樣有四點，一是因過去沒有要求要設立資安專責人員，資安人員都是由資訊人員兼任；二是對帳號管理不夠嚴謹，三是系統軟體更新機制有缺漏，四是伺服器檔案清理不夠完善，也發現電子支付機構對於發生資安事件時，內控上並沒有統一規定怎樣情況要通報主管機關，顯示內控還不夠完善。