成功高中日前畢業考結束後，高三生也依慣例「丟書」慶祝即將畢業，卻有一名高二學生趁亂跑到操場施放煙火，更傳出險些燒傷學務主任，如今肇事學生恐面臨最重記大過處分。

成功高中4月30日畢業考結束後，高三生依循往例，從3、4樓將所有課本、考卷往1樓籃球場扔，象徵高中校園生活的落幕，後續也僅用半小時，就將環境打掃乾淨。但過程中卻傳出插曲，一名高二學生趁著學長丟書之際，偷偷跑到操場施放煙火，火花還疑似噴到學務主任身上，相關片段在網路上瘋傳。

影片為去年成功高中畢業考後，高三生丟書慶祝片段。

校方澄清，當下情況為學務主任發現學生偷放煙火後，立即上前踢開，過程中無人受傷，且調查後已找到鬧事的高二學生，由於校規明訂煙火、鞭炮管制措施，違反者記大過處分，後續將把學生送至獎懲委員會討論最終懲處。

校方直言，其實並不鼓勵畢業生丟書行為，但因已是行之有年的傳統，加上學生也會自發迅速恢復原狀，因此也未禁止，不過仍希望學生能採取其他手段「紓壓」。