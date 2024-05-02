立法院司法及法制委員會1日召開聯席會議，審查國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，期間NCC主委陳耀祥被質詢時不斷回嘴，引發在野立委不滿，藍委吳宗憲一度回到質詢台繼續開罵。前立委郭正亮強調，國民黨應該開這方面的培訓營，教怎麼吵架、怎麼治流氓官員。像針對陳耀祥，就該追殺他到台北大學，每天都去找麻煩，甚至公布他在學校的教學狀況。要像徐巧芯那樣死纏到底，否則這些人不會怕。

「國民黨如果太君子喔～說真的...你當在野黨就是不會太出色啦！」郭正亮2日在《大新聞大爆卦》節目表示，「這個事情我也觀察蠻久了，就是人家比你不要臉！」人家是「羅漢腳」出身的（主持人馬千惠：真的），比你不要臉，你的臉皮拉不下來。

郭正亮提到，「你看那個吳宗憲，吳宗憲我跟他同台多次，是一個很斯文的人啊...都已經發飆了！（馬笑：牙起來）」然後跟柯建銘直接對槓，因為吳宗憲程度好，所以他知道怎麼去打對方。「我是說，連這樣的人都忍耐不下去了，所以...國民黨真的要開這方面的培訓營！」

「就是...要教他怎麼吵架、去應對流氓！」郭正亮強調，「真的是這樣耶，比如說，我隨便講，像針對陳耀祥，我就去追殺他的台北大學！我就是不要臉，你要怎樣？我就整天打電話到台北大學，去搞你！說：這樣的人，你台北大學還要讓他回聘嗎？就直接搞你啊！你卸任看看，你卸任，我每天都去台北大學找你的麻煩！叫學生回報，我每個月都公布你在學校的教學狀況？就是要有這種流氓啦！不然你治不了陳耀祥啦。」

郭正亮直言，「所以我才說，我為什麼大力表揚徐巧芯？因為就只有她治得了1450！光是這，妳就是大功一件！你國民黨其他的立委都耐不住啊，就說：啊算了算了算了！就只有她咬著不放、死纏到底，你沒有這股氣，人家真的不會怕你！所以你看1450，小心喔，會被告！會被她找麻煩。我跟你講，你就是要有這一股氣，不然薛瑞元、陳耀祥、吳釗燮，哪甩你啊？目前就是這樣啊！我認為顧立雄未來在國防部也是這樣。」

郭正亮說，你真的要有一些糾纏、吵架、死咬不放的本事，不然這些人真的不會把你放在眼裡。