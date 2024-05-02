59歲男星郭晉安曾三度獲封「香港視帝」，他也因長相神似已故巨星張國榮在台灣打開知名度，事業順利感情生活也相當幸福，2006年與小15歲女星歐倩怡結婚，生下一對兒女。怎料，郭晉安與歐倩怡今（2）日無預警證實已離婚，還在2年前就已分開生活，坦言「為家庭努力過……」。

郭晉安與歐倩怡結婚18年，兩人一直是香港演藝圈模範夫妻檔，但今日兩人突然在Instagram發聲，早在2年前他們已經分開生活，而作出離婚決定是經過深思熟慮和溝通，「感恩我們也為彼此付出過，為家庭努力過……給予彼此最大祝福」。

綜合港媒報導，郭晉安與歐倩怡當年宣布結婚喜訊，年紀相差15歲一度引起討論，甚至有部分網友不看好，但兩人婚後相當恩愛，先後生下一對子女，郭晉安更減少戲劇作品，把重心投入家庭。

其實郭晉安曾透露，有了小孩後與妻子話題都圍繞著小朋友，「失去過往的激情與親密」，還一度冷戰半年，在溝通且彼此都不願放棄多年感情，關係才慢慢恢復；如今兩人確定結束婚姻，也讓不少粉絲大呼可惜，「分開也是為了幸福，你們都加油」、「沒有愛了婚姻真的很難維持下去」、「一切都是最好的安排」。