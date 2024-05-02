郵局因為門檻較低，成為許多民眾進入國營企業的首選。一位剛進入郵局任職4個月就離職的男子近日分享，郵局存在兩大原因讓他決定離職，一是完全沒有教育訓練，上工沒幾天就要求新人自己開一個櫃台當班，二是奧客一堆，包括領信不帶印章、不抽號碼牌等，貼文曝光後引發熱議，許多過來人紛紛指出，其實就是他不適合做櫃台這種需要跟民眾接觸的工作。

原PO在Dcard發文表示，關於教育訓練方面，他遇到的同事、長官都很願意教學新人，但即使如此也不可能短短幾天就熟悉到能自己開台，「郵務就算了，東西比較簡單。儲匯東西那麼複雜，在旁邊看那幾天根本不可能會」，只能慢慢來、邊做邊問，但通常民眾就會像催命一樣催快，此時前輩們多也忙到沒時間幫忙，新人就只能一邊等待、一邊被民眾幹譙。

原PO指出，第二個就是奧客一堆，郵務方面的奧客最多是領信不帶印章，要求以簽名方式替代，又或是聲稱自己與收信人有親戚關係、要求幫忙領信，等到櫃台拒絕，當事人攜帶印章重回櫃檯後，就會開始摔東西、大眼怒瞪、用詭異的語氣問候，另外寄東西的奧客也不少，像是要求寄送平信、掛號、限時掛號類卻要求隔天到貨，或是以為假日有寄送服務、要求違法寄送文件、不會用電子通關、不抽號碼牌就要辦事的民眾等。

原PO強調，雖然離職還是會讓他覺得捨不得同事，對於未來找工作也感到悲觀、有壓力，但經歷4個月的郵局生活後，他發現自己整個人像被掏空般空虛，對於過去的嗜好也不再有興趣，「這輩子應該是不會再考國營了，對於這種環境真的是很討厭」。

對此，許多網友紛紛回應，「看完只覺得你很不適合櫃台類需要跟民眾接觸的工作，確實無法忍受的話趕快離職是最好的～但我還是要說我7年前剛進去，薪水連3萬都不到，我半天就上機作業了，實際去做是上手最快的方式，被罵就被罵啊有什麼好在意的～就繼續邊做邊準備考其他國營啊！」、「恭喜，公家機關櫃檯都是這樣的喔」、「櫃台就是這種生態啊～加油找個好工作！」、「而且奧客還很喜歡客訴，郵局最怕客訴，就算錯的是客人也是要你經辦道歉寫報告，有夠機X」。