京華城改建案、北士科設定地上權案等爭議，遭民眾告發，台北地檢署今天(2日)表示，已分他字案，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。前立委郭正亮表示，北士科這個案子，議員半年前就已經質詢過了，不是第一次被爆，案子不是新的，而是現在氛圍不好，有人要出手了。

郭正亮2日在《國民大會》節目中表示，關於北士科這個案子，他問了一些國民黨市議員，有人說事實上半年前大家就鬧過了，可是那時媒體都不關心。這個議題，議會也已經質詢過了，不是第一次被爆。

郭正亮點出，「為什麼那時沒變成今天這樣？」主持人謝曜州認為，「當時藍白氣氛跟現在不一樣」；郭正亮表示，問題就在這裡，北士科案不是新的，而是現在氛圍不好，有人要出手了，新聞點就在這裡。他甚至質疑，北士科這個案子，目前就是要來鬥柯文哲。

謝曜州接著問到，這是包套的，而且是序曲、剛開始而已？郭正亮回應表示，他感覺是這樣。