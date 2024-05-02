近期食安風暴頻傳，加上連續地震造成的天災，家中有使用瓦斯爐的，因瓦斯所引發的氣爆風險不容小覷！標榜台灣製造、3DIH感應爐（食神爐）創新研發者－羿麗智能創見宣布，將與MILAS安心生鮮超市強強聯手，共同打造「台灣食神520：廚安食安一條龍」專案服務。

雙方今（2）日在MILAS安心生鮮超市台中公益旗艦店舉辦異業結盟，共同推廣無毒鈦鍋及SGS認證食材，藉此倡議廚房及食品安全的訴求解方。

今日活動由MILAS御用烹飪老師謝宜芳來料理美味安心佳餚，另也特別邀請到「辦桌二人組」的馮偉傑擔任MILAS聚樂部的大使，並與謝宜芳互動合作，邀請現場嘉賓一同享用美食。

羿麗智能創見總經理黃維文表示，為了不再讓瓦斯氣爆的這些憾事發生，羿麗智能創見研發了可以代替瓦斯爐的更高規格IH感應爐；3DIH爐（食神爐）是台灣首創可以使用中華炒鍋的家庭式IH爐，獨特凹面設計能夠呈現快炒體驗，兼具中西烹飪風格，一平一凹，全機MIT，並具備多層安全設計，致力於提供最優質的產品和服務，保障消費者的健康與廚房安全。

MILAS執行長吳舶誌表示，MILAS安心生鮮超市是一家提供安全健康食品的連鎖超市，落實從產品選物到上架，所有的食品層層把關，除了無毒鈦鍋並提供頂級安心食品，致力以平價化價格供應，創造一個沒有食安問題的食養環境，讓消費者享受到最放心的食品購物體驗。

「台灣食神520：廚安食安一條龍」專案，也受到台灣港務公司「 MILAS聚樂部」的大力支持，率先響應，讓台灣港務公司3,000名員工，也能享有這樣優質福利的電商平台，這也意味著單位部門對於食品安全問題的重視和支持。

羿麗智能創見總經理黃維文、MILAS執行長吳舶誌、神彩藝藝-聚樂商城創辦人洪櫻娥，2日一同簽署結盟儀式，三強聯手共同合作，致力於解決台灣廚安、食安問題，讓每個家庭都能享受到安全爐具、無毒鈦鍋與安心的食品。