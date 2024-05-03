美國女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）曾是迪士尼的童星，她主演電視劇《少年魔法師》爆紅，曾是Instagram上有最多追蹤者的女星，和小賈斯汀（Justin Bieber）的戀情也在大眾見証下分分合合，最後分手讓一票粉絲心碎；她今年2月認愛音樂人班尼布蘭柯（Benny Blanco），近日遭流出舔蛋糕男友下體的照片，讓一票粉絲無法接受。

班尼布蘭柯日前推出烹飪書，女友席琳娜戈梅茲立即為男友宣傳，在社群貼出新書相關的貼文，只見他們用翻糖蛋糕複製書本外型，不過本來應該要開心享用，沒想到席琳娜戈梅茲伸出舌頭舔蛋糕男友的下體位置。

照片流出後許多人認為行為有些猥褻，紛紛斥：「她真的愛」、「還刻意舔那裡」、「姐真是餓了」、「什麼鍋配什麼蓋罷了」、「很難評」、「神經」、「她以前可是帶貞潔戒指的」、「她變化好大」、「有點噁心」。

男友則在底下留言：「和妳在一起的時候，生活變得更美好」，也有不少粉絲認為他們互動相當有趣：「很棒的烹飪書」、「好可愛的小情侶」、「我心目中的完美情侶」。