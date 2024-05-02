OECD在最新的《全球經濟展望》報告裡調升2024年全球經濟成長預測，從2月時預估的2.9％上調至3.1％，也就是維持2023年成長力道，2025年從3％上修至3.2％。但各國復甦速度不一。

但OECD警告，中東衝突擴大恐為全球經濟增添不確定性。若原油運輸路線受到更嚴重擾亂，導致油價比他們預測的每桶85美元高出25％，那全球經濟成長率可能下滑0.4個百分點、通膨估攀升1個百分點，迫使各國央行須將利率提高0.5個百分點。