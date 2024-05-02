小朋友長大的期間，從父母、家庭及校園等地方學習各種知識，甚至能學到用來過生活的一技之長，不過有網友就好奇，為何學校都不教報稅、健保、貸款、房地產等東西，而是要等到出社會後才自己想辦法學。

一名網友昨（1）日在「Dcard」表示，雖然學校會教導很多知識，但像是繳稅、健保、貸款、銀行信用卡 、房地產、養車及怎麼辦婚禮等，學校卻都沒有相關的教學，很多事情都是出社會後才從生活中自己學會，讓他好奇詢問「這些大家是怎麼學會的？家人教你？還是自己上網學？」

不少人認同原PO的看法，說「其實我覺得要教這個，反而有些死板課程可以刪掉」、「現在還可以上網學，以前更慘只能問親戚」、「通通google的人路過」、「講最簡單的吧，不少高學歷同事連電腦軟體都不會用」、「我也很認真思考過這個問題欸，學校應該要上更實用的東西啊」。

也有人指出「因為很多規則都在一直改變，學校教的通常比較死板，那些都是政府或是企業賺錢的方式，學校是不會教你如何賺錢的，只會教你如何奴一點成為好員工」、「因為學這些你會太聰明，現在的教育體制是工業革命用來訓練員工的那一套演變的，訓練員工當然只會教工作技能」、「我不是財經系的但問過學校教授這個問題啦，他只冷冷的告訴我，每個科系都要找到自己的出路，能靈活運用自己的專業就不會賺得比人家少，後來發現那群教授都在玩股票投資」。